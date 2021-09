A 36.ª edição deste certame, que não chegou a realizar-se no ano passado devido à pandemia de covid-19, estava prevista para os dias 28 de setembro a 02 de outubro, mas a organização decidiu adiar a data, sob recomendação das autoridades angolanas, por se tratar de um evento internacional e para possibilitar uma maior adesão de empresas e visitantes estrangeiros, face à abertura gradual da economia, lê-se na nota a que a Lusa teve acesso.

O governo angolano alterou as medidas de prevenção face à covid-19 no passado dia 01 de setembro, pondo fim à cerca sanitária de Luanda e à obrigatoriedade de quarentena para cidadãos provenientes do exterior com comprovativo de vacinação completa.

"Várias são as medidas que estão a ser equacionadas para o final do mês de setembro, tais como a abertura do espaço aéreo e o incremento de voos aéreos internacionais para todas as companhias e consequentemente o desconfinamento gradual de todas as atividades económicas", escreve a organização da FILDA.

A última edição da Filda, realizada em 2019, contou com representações de 21 países.

Este ano, o grupo Arena, entidade promotora do certame, volta a escolher a Zona Económica Especial (ZEE) para acolher a feira, tendo já iniciado contactos a nível internacional e recebido manifestações de interesse em representações próprias por parte de Portugal, Alemanha, Indonésia, Coreia do Sul, África do Sul, Zimbabué e Bielorrússia, segundo declarou fonte da organização, em maio.

