"Este festival é uma aposta certeira na dinamização da economia local, especificamente na restauração, ao mesmo tempo que possibilita a valorização dos recursos locais", afirmou hoje, em comunicado, o presidente da Câmara da Sertã, Carlos Miranda.

O Festival Gastronómico "Peixe do Rio" regressa a Cernache do Bonjardim, no fim de semana de 19, 20 e 21 e termina em junho, no fim de semana de 02 a 04.

Promovido pelo município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, e pela União de Freguesias local, a iniciativa decorre em oito restaurantes aderentes, localizados na União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais, que vão ter nas suas ementas diversas iguarias que apresentam o peixe do rio como principal ingrediente.

Carlos Miranda salientou que "o objetivo do festival passa por valorizar os recursos endógenos" e, referindo-se especificamente ao peixe do rio, "incentivar a sua inclusão nas ementas gastronómicas ao longo de todo o ano, para afirmar Cernache do Bonjardim como um destino gastronómico de excelência em matéria de peixe do rio".

No total, durante o festival, vão ser disponibilizados 12 pratos de peixe do rio nos oito restaurantes aderentes.

À semelhança da edição anterior, o evento contempla também sorteio de diversos prémios.

Por cada refeição de peixe do rio é atribuído ao cliente um cupão de participação, que deve ser preenchido e colocado na tômbola do concurso.

Através de sorteio são depois atribuídos diversos prémios, nomeadamente refeições nos restaurantes aderentes do Festival Gastronómico do Peixe do Rio e no Festival de Gastronomia do Maranho, entre outros.

Para além da dinamização da restauração local, o Festival Gastronómico Peixe do Rio apresenta também uma forte aposta na animação cultural.

