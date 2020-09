Em comunicado, o CaixaBank diz que o Conselho de Administração será formado por 15 membros, dos quais 60% serão independentes.

"Os conselhos do CaixaBank e do Bankia aprovaram o projeto de fusão para criar o banco líder em Espanha. A operação será executada através da modalidade de fusão por absorção do Bankia pelo CaixaBank, e deve ser aprovada pelas assembleias-gerais das duas entidades", refere.

A nova entidade, que manterá a marca CaixaBank, será "o banco de referência em Espanha" com mais de 20 milhões de clientes, uma quota de mercado em créditos e depósitos de 25% e 24%, respetivamente, e uma presença geográfica diversificada e equilibrada, acrescenta.

O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, que a partir de final de 2018 passou a deter a totalidade do capital do Banco português.

O CaixaBank sinaliza que Fernando Ulrich, de 67 anos, teve como primeiro emprego o jornalismo económico, no Expresso, aquando da sua fundação e durante dois anos, depois de desempenhar funções na Delegação de Portugal da OCDE em Paris (1975-1979), no Ministério dos Negócios Estrangeiros (1979-1980) e como Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças (1981-1983).

Em 1983, entrou para a Sociedade Portuguesa de Investimento, antecessora do BPI, a convite de Artur Santos Silva, atual Presidente Honorário do BPI.

Em abril de 2004, e já com o cargo de vice-presidente do Banco BPI, Fernando Ulrich tornou-se presidente executivo da entidade, cargo que ocupou até abril de 2017, quando assumiu a presidência do Conselho de Administração, a convite do acionista CaixaBank.

Entre 2009 e 2013 foi também Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve.

