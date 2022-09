O debate, que foi proposto pelo PCP, acontecerá na reunião da Comissão Permanente -- órgão que funciona fora do período efetivo do parlamento -- e, durante a tarde de hoje, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, informará quais são os membros do executivo presentes.

Antes do debate com o Governo, a reunião de quarta-feira, marcada para as 15:00, contará com declarações políticas dos partidos, explicou a porta-voz da conferência de líderes, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha.

A conferência de líderes agendou para o próximo dia 15 de setembro o programa de emergência social do PSD e para dia 16 as propostas do Governo no âmbito do pacote de apoios sociais que precisam da aprovação do parlamento: a proposta de redução do IVA da eletricidade de 13 para 6% e o travão ao aumento das rendas nos 2%.

