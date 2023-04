"Um mês antes de abrir as portas, a Ovibeja já estava cheia. Já vínhamos a sentir que a adesão era grande e é isso que se tem verificado", afirmou Rui Garrido, presidente da associação ACOS - Agricultores do Sul, a entidade organizadora da feira.

A 39.ª edição da Ovibeja vai decorrer, entre quinta-feira e domingo, no Parque de Feiras e Exposições de Beja - Manuel Castro e Brito, tendo como tema geral "Comunicar, um grande desafio para a agricultura".

Assinalando que tem expectativas de que esta seja "uma das maiores feiras de sempre", a organização adiantou que o evento vai ter "mais expositores" do que a edição anterior, acima dos mil, distribuídos por espaços interiores e exteriores.

Uma das novidades desta edição, sublinhou a associação ACOS, é a ausência dos habituais convites dirigidos aos membros do Governo para visitarem o certame.

"Depois de muito ponderar, a direção da ACOS tomou a decisão de não convidar formalmente a ministra da Agricultura para visitar a Ovibeja", referiu Rui Garrido, numa entrevista divulgada pela associação.

Em causa, argumentou, está "o descontentamento generalizado dos agricultores, bem patente nas várias manifestações realizadas neste último mês [de março], nas quais a ACOS tem participado ativamente".

Segundo o presidente da ACOS, a associação decidiu alargar esta decisão ao primeiro-ministro, António Costa, e a todo o atual Governo.

De resto, a feira mantém o figurino de sempre, apesar de algumas alterações, como a nova localização para o artesanato e o novo espaço para a exposição temática que, este ano, é igualmente dedicada à forma de comunicar a agricultura.

Quanto ao programa da Ovibeja, a sessão inaugural está agendada para quinta-feira, às 10:30, no auditório ACOS, e, neste primeiro dia, as entradas vão ser gratuitas até às 20:00, na sequência de uma parceria com a Câmara de Beja.

A oferta do evento inclui concursos, exposições de gado, demonstrações equestres, provas desportivas, exposições empresariais e institucionais ou comércio.

Integra ainda o 12.º Concurso Internacional de Azeite Virgem Extra -- Prémio CA Ovibeja, cuja cerimónia de entrega dos prémios realiza-se no sábado, às 13:00, no recinto da feira.

A programação cultural é outro dos pontos fortes da feira, com as 'ovinoites' a atraírem milhares de jovens ao recinto.

Este ano, atuam Luís Trigacheiro (quinta-feira), Quatro e Meia (sexta-feira), Xutos e Pontapés (sábado) e Bárbara Tinoco (domingo), estando também prevista a atuação de dj's.

Os pavilhões Terra Fértil, Institucional, da Pecuária, Central, de Comércio e Serviços, Multiúsos e do Cante, das Artes e Ofícios Tradicionais, a Arena do Azeite e o Espaço Agroalimentar são alguns dos 'mundos' temáticos que se podem descobrir na Ovibeja.

Com vários restaurantes de carnes de raças autóctones, a feira conta ainda com tascas de 'comes e bebes' em vários espaços, colóquios, seminários e 'workshops', entre outras propostas.

SM (RRL) // CSJ

Lusa/Fim