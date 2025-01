"Tudo indica que a Fed fará a primeira pausa no ciclo de flexibilização monetária e manterá a taxa dos 'fed funds' no intervalo 4,25%-4,50%, depois de a ter reduzido em 100 p.b. nas últimas três reuniões em 2024", lê-se numa nota de análise do BPI Research.

Na última reunião, em dezembro, a Fed avançou com o terceiro corte de juros, de 25 pontos base (p.b.), e adotou um tom mais cauteloso para o ano de 2025, quando espera duas reduções da taxa, em vez de quatro como era esperado anteriormente.

Como salienta a Xtb numa análise, "as minutas da reunião de dezembro da FOMC [Federal Open Market Committee] indicaram que a Fed planeia abrandar os futuros cortes devido a incertezas quanto a potenciais alterações nas políticas de imigração e comerciais que possam afetar a economia dos EUA".

"Os dados relativos à atividade económica permanecem relativamente fortes", destaca a corretora, pelo que "tendo em conta as recentes orientações da Fed e a necessidade de avaliar a reação da economia às reduções de 100 pb do ano passado, espera-se que a Fed mantenha as taxas estáveis na próxima semana, mantendo a sua tendência de flexibilização".

A equipa do BPI Research também salienta "o tom geral de Powell na conferência de imprensa após a reunião do FOMC no mês passado: afirmou que estamos no ponto, ou perto do ponto, que justifica uma pausa e que a política monetária está, assim, a entrar numa nova fase caracterizada pela cautela e por um ritmo mais lento de cortes nas taxas".

Esta orientação deve-se ao "equilíbrio de riscos no duplo mandato" da Fed, sendo que o mercado de trabalho se encontra numa posição saudável, a atividade mantém-se robusta, mas "os riscos para a inflação foram novamente enviesados no sentido ascendente".

Já Sean Shepley, analista sénior da Allianz GI, aponta que "desde a reunião, os membros do Comité de política monetária da Fed têm estado amplamente unidos na sinalização aos investidores que, após uma rápida redução de 100 pontos base (ou seja, em 1,00%) no segundo semestre de 2024, o banco central seria muito mais lento a decidir se novas reduções nas taxas de juro eram adequadas nos próximos meses".

As projeções da Fed sugeriam que os investidores deviam antecipar dois cortes das taxas em 2025, mas "os mercados financeiros têm descontado menos do que isso desde o começo do ano".

A reunião deste mês começa hoje e termina na quarta-feira, quando a Fed anunciará a decisão de política monetária, seguindo-se uma conferência de imprensa do presidente, Jerome Powell.

