No mês de maio noticiámos que a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) estava a negociar um empréstimo avultado com o Estado italiano, mas cuja aprovação não estava fácil.

Passadas várias semanas e com a ajuda da União Europeia, o Governo italiano está pronto para fechar o acordo que vai entregar à FCA nada menos de 6.3 mil milhões de euros. Será apenas o maior crédito governamental oferecido a um construtor desde o início da pandemia de Covid-19.

A ratificação do acordo terá de ser feita pelo Ministro das Finanças Italiano, Roberto Gualtieri e deverá surgir, ainda, esta semana, depois de todos os termos terem sido aprovados por ambas as partes. O passo seguinte será a aprovação do auditor governamental.

O grupo financeiro italiano Asnpaolo Sp.A já deu o seu acordo para o empréstimo e a seguradora de crédito Sace S.p.A garante 80% do montante. A FCA vai usar o dinheiro, exclusivamente, em Itália para ajudar as mais de 200 mil pequenas e médias empresas que gravitam em redor da indústria automóvel italiana e que geram uma receita superior a 100 mil milhões de euros.