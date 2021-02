Em comunicado enviado na quinta-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Semapa refere que a Sodim "informou sobre a sua intenção de lançar uma oferta pública geral e voluntária de aquisição sobre as ações ordinárias representativas do capital social da Semapa com contrapartida em dinheiro no montante de 11,40 euros por ação".

A Sodim detém, através da sua subsidiária Cimo -- Gestão de Participações, 71,906% do capital social da Semapa, correspondentes a 73,167% dos direitos de voto da sociedade visada.

O lançamento da oferta encontra-se sujeito a diversas condições descritas no anúncio preliminar, entre elas a concessão pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do registo prévio da oferta.

A Semapa indica ainda que irá iniciar os procedimentos necessários para poder cumprir as obrigações que para si advêm da publicação do anúncio preliminar da OPA, designadamente, a convocação de um Conselho de Administração com vista a pronunciar-se sobre a oportunidade e as condições da oferta.

Pelas 09:30, as ações da Semapa seguiam a negociar na Euronext Lisbon em alta de 21,89% para 11,58 euros.

