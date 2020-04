Fábrica da Mitsubishi no Tramagal coloca os 400 trabalhadores em 'lay-off' A fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) em Tramagal, Abrantes, colocou hoje em 'lay-off' os seus cerca de 400 trabalhadores por um período previsível "até dia 19 de abril", confirmou a agência Lusa junto dos trabalhadores. economia Lusa economia/fabrica-da-mitsubishi-no-tramagal-coloca-os_5e850681fed2021973b48ec8





"A administração da MFTE entrou hoje em 'lay off', numa medida que se estende, para já, até dia 19 de abril, tendo a mesma sido discutida com os trabalhadores e que se prende com esta pandemia da covid-19 e com a falta de matéria-prima para a montagem dos camiões", disse à Lusa Valter Ferreira, coordenador regional da União de Sindicatos de Santarém.

Segundo o dirigente sindical, "a medida foi anunciada como sendo, para já, até dia 19 de abril, sendo que esta situação se pode prolongar, dependendo do evoluir da situação", referindo que o regime de 'lay-off' "vai ter como consequência que os trabalhadores tenham direito durante este período apenas a dois terços da remuneração" habitual.

"Esta situação exige um esforço de todos a nível nacional, da Segurança Social, do Governo e dos trabalhadores, no sentido de preservar os postos de trabalho e esperemos que no final de tudo isto não tenhamos mais esta perda", afirmou.

Contactada pela Lusa, a administração da MFTE disse que "a laboração continua suspensa" e confirmou que "avançou para o 'lay-off' simplificado a partir de hoje e até haver normalização da situação".

O 'lay-off' simplificado, que permite a redução temporária do período normal de trabalho ou a suspensão de contrato de trabalho, entrou em vigor na semana passada, sendo uma das medidas excecionais aprovadas pelo Governo para manutenção dos postos de trabalho no âmbito da crise causada pela pandemia de covid-19.

Através do mecanismo 'lay-off', os salários dos trabalhadores são em parte suportados pelo Estado, evitando que as empresas façam despedimentos.

A fábrica da MFTE já havia suspendido a produção automóvel no dia 23 de março, por duas semanas, medida que se prolongaria até 05 de abril para prevenir a expansão da covid-19.

Em comunicado, a empresa instalada no concelho de Abrantes, maior exportadora do distrito do Santarém, faz saber na ocasião que, no seguimento da "decisão do Grupo Daimler de parar a produção na maior parte das suas unidades na Europa, a fábrica portuguesa localizada em Tramagal decidiu suspender toda a atividade produtiva" a partir daquela data.

Por outro lado, podia ler-se na mesma nota, o "encerramento de alguns fornecedores importantes também inviabiliza a continuação do normal funcionamento da cadeia de abastecimento" da MFTE, situação que se manteve até ao dia de hoje.

A fábrica da MFTE em Tramagal é o centro de produção da FUSO na Europa e emprega cerca de 400 trabalhadores diretos, integrando a Daimler Truck, a maior construtora mundial de veículos pesados.

Em 2019, fabricou 11.036 veículos Canter, sendo mais de 90% para exportação para o mercado europeu e também para os Estados Unidos, Israel, Turquia e Marrocos.

A empresa faturou cerca de 222 milhões de euros em 2019.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

