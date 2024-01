O valor exportado pelos mercados lusófonos para o território fixou-se em 1,43 mil milhões de patacas (163,8 milhões de euros), mais 33,9% do que em 2022, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau.

Este valor foi também o mais elevado desde que a DSEC começou a recolher dados sobre comércio externo, em 1998.

A maioria do comércio de Macau com os países de língua portuguesa em 2023 veio do Brasil, no valor de 1,1 mil milhões de patacas (127,1 milhões de euros), mais 42,6% do que no ano anterior, sendo composta sobretudo por carne, peixe e marisco.

Macau comprou ainda a Portugal mercadoria no valor de 277,8 milhões de patacas (31,9 milhões de euros), menos 0,2% do que em 2022, nomeadamente vestuário e acessórios, carne, peixe e marisco, bebidas alcoólicas e produtos farmacêuticos.

De acordo com os dados oficiais, o bloco de países de língua portuguesa comprou a Macau mercadorias no valor de 664 mil patacas (cerca de 74.300 euros), menos 60,9% do que em 2022.

As exportações de mercadorias por Macau foram de 13,34 mil milhões de patacas (1,53 mil milhões de euros) em 2023, uma redução de 3,5%, enquanto o valor importado de mercadorias foi de 141,4 mil milhões de patacas (16,25 mil milhões de euros), ou seja, mais 1,2%, em termos anuais, indicou a DSEC.

O défice da balança comercial de Macau fixou-se em 128,1 mil milhões de patacas (14,7 mil milhões de euros), mais 1,4% relativamente a 2022.

