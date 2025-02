Segundo informação do Serviços de Alfândega da China, a descida deveu-se sobretudo ao maior fornecedor lusófono do mercado chinês, o Brasil, cujas vendas caíram 5,2% para 116,1 mil milhões de dólares (111,7 mil milhões de euros).

Além disso, também o segundo maior parceiro comercial chinês no bloco lusófono, Angola, viu as exportações decrescerem 6,7% para 17,6 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros) em 2024.

Pelo contrário, as vendas de mercadorias de Portugal para a China aumentaram 8,9% para 3,17 mil milhões de dólares (3,05 mil milhões de euros), enquanto as exportações de Moçambique subiram 1% para 1,81 mil milhões de dólares (1,74 mil milhões de euros).

Já as exportações da Guiné Equatorial para o mercado chinês desceram 28%, para 981,7 milhões de dólares (944,3 milhões de euros), enquanto as vendas de Timor-Leste (menos 98,8%), Cabo Verde (menos 80,9%) e São Tomé e Príncipe (menos 74,8%) também caíram em comparação com 2023.

As exportações da Guiné-Bissau para a China caíram 43,4% em 2024, embora o país não tenha vendido mais de mil dólares (cerca de 962 euros) em mercadorias.

Na direção oposta, as exportações chinesas para os países de língua portuguesa aumentaram 16,5% no ano passado e atingiram um novo recorde, 85,5 mil milhões de dólares (82,2 mil milhões de euros).

Este é o valor mais elevado desde que o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) começou a apresentar estes dados, em 2013.

Os dados revelam que o Brasil foi o maior comprador no bloco lusófono, com importações vindas da China a atingirem 72,1 mil milhões de dólares (69,3 mil milhões de euros), uma subida de 21,9% em termos anuais.

Em segundo na lista vem Portugal, que comprou à China mercadorias no valor de 6,11 mil milhões de dólares (5,88 mil milhões de euros), mais 5,5% do que em 2023.

Apesar do novo recorde das exportações chinesas e da queda no lado dos países de língua portuguesa, a China registou um défice comercial de 54,2 mil milhões de dólares (52,1 mil milhões de euros) com o bloco lusófono em 2024.

Ao todo, as trocas comerciais entre os países de língua portuguesa e a China atingiram 225,2 mil milhões de dólares (216,6 mil milhões de euros) no ano passado, mais 2% do que em 2023.

