Segundo os dados do comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), "em julho de 2022 as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +28,3% e +29,2%, respetivamente (+37,4% e +41,8%, pela mesma ordem, em junho de 2022)", tendo os índices de valor unitário (preços) registado variações homólogas de +18,3% nas exportações e +22,8% nas importações.

Como principais contributos para esta evolução, o INE destaca os acréscimos de 'fornecimentos industriais' (+27,8% nas exportações e +21,1% nas importações) e 'combustíveis e lubrificantes' (+124,0% e +93,3%, respetivamente).

PD // MSF

Lusa/Fim