"Em agosto de 2023, o indicador preliminar das viagens e turismo aponta para um crescimento das exportações de 8,0% face a agosto de 2022 (após uma variação de 9,2% em julho) e um crescimento das importações de 9,2% (após uma variação de 15,4% em julho), que volta à trajetória de abrandamento verificada até junho de 2023, refere o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o banco central, estes valores apresentam uma desaceleração face aos crescimentos homólogos observados no início do ano, justificada pelo "progressivo levantamento das medidas de resposta à pandemia de covid-19 após o primeiro trimestre de 2022".

As séries hoje apresentadas pelo BdP são valores preliminares para a taxa de variação homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por exportações ou créditos), como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países (também designadas por importações ou débitos).

De acordo com o banco central, "esta informação baseia-se num conjunto mais restrito de informação, predominantemente de cartões bancários, e não substitui as séries históricas de exportações e importações de viagens e turismo publicadas no BPstat".

O BdP atualiza o indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos em 30 de outubro.

PD // LT

Lusa/Fim