De acordo com as estatísticas do comércio internacional, hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), estas variações homólogas, em abril, incidem sobre o mês de 2020 em que o impacto da pandemia covid-19 se fez sentir de forma mais intensa, correspondendo ao mês com os menores valores absolutos e com os maiores decréscimos homólogos de todo o período pandémico.

Face a abril de 2019, verificou-se uma subida de 7% no caso das exportações e uma queda de 2,6% no caso das importações, "sendo de mencionar que as importações nesse mês de 2019 foram particularmente elevadas em consequência da aquisição ao exterior de material de transporte", sinaliza o INE.

