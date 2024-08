Considerando apenas o segundo trimestre de 2024, as exportações e as importações aumentaram, respetivamente, 2,9% e 0,8% em termos homólogos (-0,9% e -2,4%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em maio de 2024).

Segundo as "Estatísticas do Comércio Internacional" do Instituto Nacional de Estatística (INE), no mês de junho as exportações e importações de bens diminuíram 3,8% e 6,4%, em termos nominais e homólogos, destacando-se a queda de 18,5% nas exportações de material de transporte.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, registaram-se decréscimos de 4,7% nas exportações e de 4,6% nas importações (-1,5% e -4,3%, respetivamente, em maio de 2024).

Em junho destacaram-se, face ao mês homólogo, as exportações de material de transporte (-18,5%), sobretudo automóveis para transporte de passageiros, e as importações de combustíveis e lubrificantes (-19,9%), devido, essencialmente, ao decréscimo em volume (-42,1%) dos óleos brutos de petróleo.

De referir ainda a quebra de 11,5% nas importações de máquinas e outros bens de capital, nomeadamente células fotovoltaicas, e os decréscimos das transações de bens com o Brasil (-46,8%) e os Estados Unidos (-45,9%), sobretudo de óleos brutos de petróleo em ambos, e com Espanha (-5,4%), maioritariamente de fornecimentos industriais.

Em sentido contrário, o INE salienta o acréscimo das exportações de fornecimentos industriais (+8,6%), sobretudo medicamentos, para os Estados Unidos.

No mês em análise, os preços registaram variações negativas de -0,1% nas exportações e -2,7% nas importações (0,0% e -2,0%, respetivamente, em maio de 2024; -5,2% e -9,4% em junho de 2023).

Já excluindo os produtos petrolíferos, em junho registaram-se decréscimos de 0,8% nas exportações e de 3,4% nas importações (-0,8% e -3,2%, respetivamente, em maio de 2024; +0,2% e -3,0% em junho de 2023).

O défice da balança comercial atingiu 1.892 milhões de euros em junho de 2024, o que representa uma diminuição homóloga de 323 milhões de euros, sendo que, excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice recuou 68 milhões, para 1.533 milhões de euros.

Relativamente a maio, as exportações e as importações diminuíram, respetivamente, 3,4% e 6,1% em junho de 2024 (0,0% e -1,8%, pela mesma ordem, em maio de 2024).

No destaque hoje divulgado, o INE publicou ainda os resultados definitivos do comércio internacional relativos a 2023, que apontam para taxas de variação anuais de -1,4% nas exportações e -4,0% nas importações.

Estes números refletem revisões de, respetivamente, -0,3 e +0,3 pontos percentuais face aos resultados preliminares divulgados em junho, em resultado de informação adicional que ficou entretanto disponível.

