Exportações dos vinhos portugueses crescem 4,46% em 2024 para 965,8 ME

As exportações dos vinhos portugueses cresceram 4,46% em 2024, para 965,8 milhões de euros, apesar do decréscimo do preço médio por litro, que desceu 3,88%, fixando-se nos 2,78 euros, divulgou hoje a ViniPortugal.