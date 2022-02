"O ano de 2021 foi altamente positivo para as exportações de vinhos portugueses, em comparação com o mesmo período de 2020", referiu a entidade, que reúne várias associações, acrescentando que "em 2021 registou-se um aumento de 8,11% em valor nas exportações comparativamente com o período homólogo de 2020, tendo ultrapassado os 925 milhões de euros".

A organização salientou "o crescimento das exportações nos mercados dos Estados Unidos da América (+13,08%), alemão (+13,46%) e brasileiro (+8,65%)", sublinhando ainda que "em sentido contrário, os mercados angolano e sueco registaram decréscimos de, respetivamente, -7,40% e -4,06%".

O mercado que mais comprou a Portugal foi o francês, de acordo com os dados da associação, com cerca de 116 milhões de euros.

Paralelamente, nos mercados europeus em que a ViniPortugal faz promoção de vinhos "a Polónia foi o país que registou um maior crescimento percentual, aumentando 19,54% no ano de 2021 (ultrapassando os 30,98 milhões de euros), seguida pela Alemanha que aumentou 13,46% (ultrapassando os 54,67 milhões de euros) e Dinamarca, com um aumento de 6,68% (para os 22,97 milhões de euros)", de acordo com a mesma nota.

A organização destacou ainda países como "os EUA (+13,08%), Brasil (+8,65%) e Rússia (+34,50%)", representando vendas totais de 104,32 milhões de euros, 73,77 milhões de euros e 10,98 milhões de euros, respetivamente, sendo que para a China "foram exportados 14,27 milhões de euros, um crescimento de 9,55% face a 2020 e uma recuperação, dado que em 2020 este mercado tinha decrescido".

"Este grande crescimento das vendas em valor (de 8,11%) quase duplicou o crescimento de 2020, com grande crescimento em novos mercados, mas também um grande crescimento das exportações para os nossos mercados tradicionais", afirmou Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, citado na mesma nota.

ALYN // JNM

Lusa/Fim