De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, a exportação de tabaco nos três trimestres de 2022 (janeiro a setembro) ascendeu a 66,4 milhões de dólares (60,6 milhões de euros).

Nos três primeiros trimestres de 2023, segundo o mesmo relatório, essas exportações de tabaco caíram para 49,4 milhões de dólares (45,1 milhões de euros).

Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 2023, Moçambique tem a oitava maior área de cultivo de tabaco do mundo. Com uma área cultivada com tabaco de 91.469 hectares, Moçambique é ainda o terceiro na região africana, a seguir ao Zimbabué (112.770 hectares) e Malaui (100.962).

O Brasil (com a terceira maior área de cultivo, 357.230 hectares) e Moçambique são os únicos países de língua oficial portuguesa referenciados no relatório da OMS, que identifica os 50 com maior área de cultivo desta planta, outrora classificada como medicinal e atualmente alvo de críticas e medidas políticas contra o seu uso massificado.

