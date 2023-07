No relatório mensal sobre o mercado petrolífero divulgado hoje, a Agência Internacional da Energia (AIE) estima que essas receitas caíram 1.500 milhões de dólares, para 11.800 milhões de dólares.

Trata-se de menos 9.900 milhões de dólares do que no ano anterior e o valor mais baixo desde fevereiro de 2023, o que, para a AIE, reflete o efeito das sanções impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia desde fevereiro de 2022.

Convém ter em conta que, graças ao aumento dos preços no início da invasão, as receitas da Rússia provenientes das vendas de petróleo ao estrangeiro atingiram 21.700 milhões de dólares em junho do ano passado.

Desde o final do ano passado, a China tornou-se o maior cliente do petróleo russo, ultrapassando de longe a União Europeia, que se tornou agora um comprador marginal.

Ao contrário da Índia, que importava petróleo russo em quantidades insignificantes e que - uma vez que também não aplica sanções ocidentais contra Moscovo - é agora o segundo maior comprador, especialmente de petróleo bruto. Uma parte desta produção, depois de refinada e convertida em gasóleo, é reexportada para o mercado europeu.

As sanções ocidentais contra o petróleo russo obrigam Moscovo a conceder reduções de preços em relação ao preço de mercado aos países que o compram.

A forte diminuição das exportações russas não alterou a produção, que se manteve inalterada em junho, com 9,45 milhões de barris por dia, tal como em maio. Isto significa que Moscovo cumpriu em grande parte o corte voluntário de 500.000 barris por dia a partir de fevereiro, no âmbito da estratégia do bloco OPEP+.

A AIE acredita, no entanto, que a Rússia não irá implementar totalmente o corte adicional de 500.000 barris por dia nas exportações em agosto, com parte desse valor a ser absorvido pelas suas refinarias.

A agência estima que a produção média da Rússia este ano será de 10,87 milhões de barris por dia, menos 220.000 barris do que em 2022.

Em junho, a produção do bloco de 23 membros da OPEP+ foi de 43,62 milhões de barris por dia, menos 1,2 milhões de barris do que em outubro de 2022, antes de terem implementado cortes para tentar aumentar os preços.

Desde maio, estes cortes foram amplificados, liderados pela Arábia Saudita e pela Rússia, embora na prática tenham sido moderados pelo aumento das retiradas do Irão e da Nigéria.

No caso do Irão, em junho, este país extraiu 3,01 milhões de barris por dia, o nível mais elevado dos últimos cinco anos, e a maior parte das suas exportações destina-se à China.

