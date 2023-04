O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, que também tem a tutela das pescas, durante a visita à Seafood Expo Global 2023, em Barcelona, que conta com a presença de mais de 23 empresas portuguesas.

"É expectável que, em 2023, as exportações cresçam 15% e que ultrapassem, pela primeira vez, a fasquia dos 1.500 milhões de euros, o que confirma o aumento de competitividade dos produtos de pescado portugueses no mercado internacional", afirmou Maria do Céu Antunes, citada em comunicado divulgado pelo ministério.

Em 2022, as exportações nacionais de pescado ultrapassaram os 1.300 milhões de euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Num outro comunicado, o presidente da Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares (ALIF), Manuel Tarré, saudou os números avançados pela governante, destacando que "no crescimento das exportações portuguesas tem desempenhado um papel muito importante a presença constante da indústria portuguesa nas grandes feiras internacionais".

Para a ALIF, estes números devem-se também aos investimentos feitos pela indústria nos 'layouts' das fábricas, tornando-as "mais otimizadas nos seus custos de produção".

Manuel Tarré defendeu ainda que o peixe apresentado ao mercado internacional "é cada vez melhor" e que os consumidores percebem e reconhecem essa qualidade.

De acordo com os dados indicados pela ALIF, o pescado português é o segundo produto agroalimentar com mais peso nas exportações, atrás das exportações agregadas de frutas, legumes e flores.

A fileira da pesca, aquacultura e transformação do mercado emprega 60.000 pessoas e representa um Valor Acrescentado Bruto (VAB) superior a 2.000 milhões de euros.

