De acordo com os dados provisórios do Comércio Externo, em junho de 2023 as exportações de Cabo Verde totalizaram 673 milhões de escudos (6,1 milhões de euros), correspondendo a um aumento de 257 milhões de escudos (61,9%) face ao mês homólogo.

No mês em análise, a Europa continuou a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 95% do total das exportações cabo-verdianas, enquanto a nível de países, Espanha liderou o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando (63,3%) no mês de junho de 2023, tendo aumentado 11,5 pontos percentuais face ao mês homólogo de 2022.

Itália ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações (16,1%), diminuindo 1,8 pontos percentuais, enquanto Portugal aparece no terceiro lugar (14,9%), registou uma diminuição de 6,8 pontos percentuais, e os Estados Unidos em quarta posição com (5,0%), diminuiu 3 pontos percentuais.

No mês de junho de 2023, o INE constatou que os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas (73,7%), aumentando 5,4 pontos percentuais, os vestuários (8,6%), diminuindo 4,2 pontos percentuais, e os calçados (6,1%), diminuindo 2,7 pontos percentuais em relação ao registado no mesmo mês do ano anterior.

No mês anterior, o INE registou um ligeiro aumento das importações em 0,5%, totalizando 7.923 milhões de escudos (71,8 milhões de euros), correspondendo a um aumento de 40 milhões de escudos (0,5%) face ao mês homólogo.

"O continente europeu é o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 74,7% do montante total (contra 67,2% do mês de junho do ano transato), seguido da Ásia/Oceânia (16,9%), da América (4,9%), do Resto do Mundo (2,0%) e da África (1,5%)", avançou o INE.

Segundo aquele instituto, Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 41,5% do total das importações, com uma diminuição de 3,0 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior), seguido de Espanha (11,0%), China (8,6%), França (7,0%) e Países Baixos (4,2%).

"Os dez principais produtos importados atingiram 54,6% do montante total das importações de Cabo Verde, contra os 56,8% alcançados por esses mesmos produtos no mês homólogo", prosseguiu ainda o INE.

No mês em análise, os produtos mais importados pelo arquipélago africano foram os combustíveis (14,1%), ferro e suas obras (6,9%), reatores e caldeiras (6,8%), veículos automóveis (5,6%), carnes e miudezas comestíveis (4,1%) e máquinas e motores (3,8%).

Por grandes categorias de bens, em junho, com exceção dos combustíveis, todas as categorias evoluíram positivamente em relação ao mesmo mês de 2022, sendo os bens de consumo (9%), os bens intermédios (7,6%), os bens de capital (23,7%) e os combustíveis diminuíram (33,9%).

No mês anterior, os bens de consumo continuaram a ser a principal categoria económica de bens importados por Cabo Verde, com um peso de 45,7%, seguido dos bens intermédios (31,0%), dos combustíveis (14,1%) e bens de capital (9,2%).

Em junho, o INE registou ainda uma diminuição das Reexportações em 39,6%, o déficit da balança comercial diminuiu 2,9% e a taxa de cobertura cresceu 3,2 pontos percentuais.

