De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, este valor representa um aumento de 6,6% em comparação com o período homólogo de 2022.

"O valor correspondeu a 50,4% do total exportado pelo Brasil", detalharam as autoridades brasileiras, acrescentando ainda que o bom resultado do agronegócio brasileiro se deveu, em grande parte, ao recuo dos preços internacionais dos alimentos.

O milho, a soja em grãos e o farelo de soja bateram recordes de valor e quantidade.

De acordo com o relatório, a China, que importou quase um quarto dos cereais brasileiros, foi o principal destino deste produto.

As autoridades brasileiras indicaram, ainda, que, de janeiro a agosto, as exportações agropecuárias do país atingiram 105 mil milhões de euros, mais 4,2% comparando com o período homólogo de 2022.

MIM // MLL

Lusa/Fim