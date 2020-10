De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de julho deste ano, a maioria das categorias de produtos apresentou decréscimos, destacando-se nas exportações os fornecimentos industriais (-7,2%) e nas importações o material de transporte (-32,9%), principalmente outro material de transporte (maioritariamente aviões).

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações diminuíram 0,5% e 10,8%, respetivamente (-3,9% e -16,0%, pela mesma ordem, em julho de 2020), refere ainda o Instituto Nacional de Estatística (INE).