"As excelentes notícias surgem nos números das exportações em que, de janeiro a setembro de 2021, Portugal [...] cresceu 11,7% em valor (669 milhões de euros)", indicou, em comunicado, a associação.

Neste período, o volume de exportações cresceu 6,7% para 244 milhões de litros.

Por sua vez, o preço médio avançou 4,7%, nos primeiros nove meses do ano, atingindo os 2,75 euros por litro.

No que se refere aos países de destino, o destaque vai para França (84 milhões de euros), seguida pelos EUA (83 milhões de euros), Reino Unido (60 milhões de euros), Brasil (55 milhões de euros) e Alemanha (40 milhões de euros).

Estes cinco países representam 44,9% do volume total exportado e 48,1% do valor total.

Contudo, segundo os dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), citados pela ViniPortugal, a venda de vinhos tranquilos no mercado português caiu 2,5% em volume para 180 milhões de litros e 5,1% em valor para 562 milhões de euros, com o preço médio a descer 2,7% face ao período homólogo.

"Estas quebras deveram-se sobretudo a dois fatores: aos confinamentos durante o início do ano, que levaram a restrições severas na restauração e ao decréscimo do setor do turismo", justificou.

Citado no mesmo documento, o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, destacou que, desde 2010, com exceção de 2016, Portugal "cresce nas exportações, em valor e volume, um marco do setor, especialmente quando assistimos aos principais mercados importadores a diminuir a sua capacidade de resposta".

Assim, o setor "tem conseguido aproveitar, da melhor forma, estas fragilidades e, deste modo, conseguido ganhar cada vez mais quota internacional".

Para 2022, a ViniPortugal quer "aumentar o valor em preço dos nossos vinhos", sublinhando que os últimos resultados espelham a "resiliência e esforço" do setor.

Fundada em 1996, a ViniPortugal é a Organização Interprofissional do Vinho de Portugal, presente em 21 mercados, e responsável pela gestão da marca Wines of Portugal.

