Experiência da Web Summit será partilhada em Angola durante fórum sobre telecomunicações Oradores da Web Summit de Portugal vão participar no Fórum e Exposição Global de Tecnologias de Informação e de Comunicação, ANGOTIC 2020, que decorre de 11 a 13 de junho, em Luanda, anunciou hoje a organização.





Segundo o secretário de Estado para as Tecnologias de Informação angolano, Manuel Homem, além de palestrantes da cimeira tecnológica Web Summit em alguns painéis, o evento global tem igualmente confirmado "participação considerável" dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O governante,que falava hoje, em Luanda, durante a conferência de lançamento da terceira edição do ANGOTIC 2020 deu conta também que representantes da rt África e da União Internacional das Telecomunicações marcarão presença no evento.

"Isto surge no âmbito das parcerias com outros eventos internacionais com vista à internacionalização do ANGOTIC", afirmou o governante, adiantando que a nível nacional a primazia será para oradores do interior de Angola.

Por seu lado, Emília Dias, administradora da Infrasat, unidade de negócios da Angola Telecom, apontou para a necessidade do surgimento de mais 'start-ups', empresas emergentes, durante o Fórum, que este ano vai criar um centro de investimentos.

De acordo com a responsável, o centro de investimentos ANGOTIC 2020 vai permitir que empresários façam pequenos financiamentos a projetos tecnológicos de 'start-ups' que poderão ser implementados em grandes empresas interessadas.

"Haverá também a parte de um centro de apoio ao empreendedor, em que o mesmo vem com a ideia e todo o processo da criação e legalização, e um centro de formação com formações mais técnicas na área da robótica e programação", assegurou.

Este ano o Fórum e Exposição Global de Tecnologias de Informação e de Comunicação vai decorrer na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, localizada no município de Viana, sul da capital angolana.

O evento deve congregar mais de 10.000 participantes, entre nacionais e estrangeiros.

DYAS // JH

Lusa/Fim