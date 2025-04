Na zona euro, o excedente da balança comercial de bens avançou para os 24 mil milhões de euros (ME), em fevereiro, face ao de 21,7 mil milhões de euros homólogos e o da UE cresceu de 21,8 mil milhões de euros para os 23 mil milhões de euros.

As primeiras estimativas do saldo da balança comercial da área do euro revelaram que as exportações de bens para o resto do mundo em fevereiro de 2025 foram de 248,7 mil milhões de euros, um aumento de 6,2% em comparação com fevereiro de 2024 (234,2 mil milhões de euros).

As importações do resto do mundo situaram-se, na área do euro, em 224,7 mil milhões de euros, um aumento de 5,7% face aos 212,5 mil milhões de euros do mês homólogo.

De acordo com o serviço estatístico europeu, as exportações de bens para fora do bloco em fevereiro foram de 225,4 mil milhões de euros, um aumento de 7,0% face aos 210,6 mil milhões de euros do mesmo período de 2024.

As importações provenientes do resto do mundo situaram-se em 202,4 mil milhões de euros, um aumento de 7,2% em comparação com fevereiro de 2024 (188,8 mil milhões de euros).

Os Estados Unidos mantêm-se como o principal parceiro comercial, tendo o excedente registado pela UE nas trocas comerciais com este país aumentado de 14,8 mil milhões de euros em fevereiro de 2024 para os 23,6 mil milhões de euros no primeiro mês em que Washington decidiu aumentar as tarifas sobre as suas importações de bens.

A China é o país com o qual a UE regista um maior défice comercial e que se agravou para os 26,1 mil milhões de euros face aos 21 mil milhões de euros do mês homólogo.

