De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações da zona euro para o resto do mundo cifraram-se, em novembro, nos 248,3 mil milhões de euros (ME), um recuo de 1,6% face ao mesmo mês de 2023.

As importações de bens desceram 1,0% para os 231,9 mil ME.

Na comparação com outubro, o excedente da área do euro aumentou de 8,6 mil ME para 16,4 mil ME.

No que respeita à UE, o excedente do comércio externo de bens desceu de 17,2 mil ME em novembro de 2023 para os 14,3 mil ME em novembro de 2024.

As exportações da UE para o resto do mundo diminuíram 1,2% para os 223,1 mil ME e as importações subiram 0,1% para os 208,8 mil ME.

Na comparação mensal, o excedente comercial avançou para os 14,3 mil ME, face ao de cinco mil ME.

