De acordo com os dados relativos à execução da Segurança Social nos primeiros oito meses deste ano, a receita efetiva ascendeu aos 26.805,6 milhões de euros, refletindo uma subida homóloga de 10,2%.

Já a despesa efetiva totalizou 23.465,9 milhões de euros, subindo 11,4% face ao valor contabilizado nos primeiros oito meses de 2023.

Do lado da receita, as contribuições e quotizações (descontos dos trabalhadores e empregadores) são a componente com maior crescimento homólogo, tendo avançado 10,1%.

Já na vertente das despesas, os gastos com a totalidade das pensões ascenderam a 14.647,6 milhões de euros (contra 13.020,5 milhões de euros no mesmo período de 2023).

Considerando apenas as pensões por velhice, a despesa totalizou 11.171,0 milhões de euros, subindo 13,5% em termos homólogos.

Os encargos com outra das rubricas com maior peso na despesa, as prestações de desemprego, totalizaram 1.056,8 milhões de euros até agosto, subindo 18,7% em termos homólogos.

