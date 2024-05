De acordo com os dados da execução orçamental, hoje divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita efetiva da Segurança Social totalizou 12.924,5 euros até abril, aumentando 10,8% em termos homólogos, enquanto a despesa efetiva cresceu 14,2%, totalizando 10.841,7 milhões de euros.

Do lado da receita, destaca-se a variação homóloga das contribuições e quotizações (+10,2%), totalizando 8.473,2 milhões de euros, refletindo o aumento das remunerações e a estabilização do mercado de trabalho cuja taxa de desemprego se tem mantido em níveis historicamente baixos.

Do lado da despesa, o destaque vai para os gastos com pensões (que subiram 15,0% para 6.522,5 milhões de euros), com as reformas por velhice a registarem uma subida homóloga mais expressiva (16,5%) do que o conjunto, e para os gastos com as prestações de desemprego, que avançaram 18,1% para 548,1 milhões de euros.

