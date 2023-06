Ainda assim, o excedente foi 16,8% inferior ao obtido em março, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças japonês.

A balança de pagamentos do Japão permaneceu no positivo em abril devido à balança de rendimentos, referente aos investimentos no estrangeiro, que registou um excedente de 3,1 biliões de ienes (20,5 mil milhões de euros), mais 3,1% do que em igual mês de 2022.

Pelo contrário, a balança de serviços registou um défice de 646,5 biliões de ienes (4,3 mil milhões de euros) em abril, menos 35,5% do que no mesmo período de 2022, mas 11 vezes mais do que em março.

Também a balança de transferências teve um saldo negativo de 411,6 biliões de ienes (2,8 mil milhões de euros), quase o dobro comparado com abril do ano passado, mas menos 27,8% do que no mês anterior.

A balança comercial japonesa teve um défice de 113,1 mil milhões de ienes (755 milhões de euros), menos 83,5% em relação ao mesmo período do ano passado e uma redução de 75,1% em comparação com março.

Isto apesar das exportações japonesas terem aumentado 2,6% em termos homólogos, para 8,2 biliões de ienes (54,9 mil milhões de euros), enquanto as importações caíram 4,1%, situando-se nos 8,3 biliões de ienes (55,6 mil milhões de euros).

A balança de pagamentos reflete os pagamentos e receitas do comércio exterior de bens, serviços, rendimentos e transferências, sendo considerado um dos mais amplos indicadores comerciais de um país.

