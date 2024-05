De acordo com os dados, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo atingiram em março os 245,4 mil milhões de euros (ME), um recuo homólogo de 9,2% enquanto as importações caíram 12%, para os 221,3 mil milhões de euros.

Na União Europeia (UE), segundo o serviço estatístico europeu, o excedente comercial de bens aumentou para 21,7 mil ME, face aos 17,4 mil ME de março de 2023.

As exportações de bens da UE para países terceiros recuou 9,5% para os 219,6 mil ME e as importações diminuíram 12,1%, totalizando em março 197,9 mil ME.

