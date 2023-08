Enquanto as exportações caíram 2,6% na comparação anual, para 29,1 mil milhões de dólares (26,4 mil milhões de euros) em julho, as importações diminuíram 18,2%, para 20 mil milhões de dólares (18,2 mil milhões de euros), segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio na terça-feira.

O excedente acumulado do Brasil nos primeiros sete meses do ano atingiu um recorde de 54 mil milhões de dólares (49,1 mil milhões de euros), mais 36,6% do que o valor registado entre janeiro e julho de 2022.

O Governo brasileiro prevê para este ano um excedente de 84,7 mil milhões de dólares (77 mil milhões de euros), o que significaria um aumento anual de 37,7%.

