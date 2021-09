Numa declaração à Bolsa de Shenzhen, no sul da China, o grupo, que está sobrecarregado com cerca de 260 mil milhões de euros de dívida, disse que uma das suas filiais, Hengda Real Estate, tinha negociado um plano de pagamento de juros sobre uma obrigação com vencimento em 2025.

Segundo a Bloomberg, Evergrande reembolsaria 232 milhões de yuan (30,5 milhões de euros) da dívida devida na quinta-feira sobre a obrigação de 5,8%, que se destina ao mercado obrigacionista doméstico.

Mas o gigante imobiliário baseado em Shenzhen está longe de estar fora de perigo, dado o montante total da sua dívida.

Outros reembolsos são devidos na quinta-feira e o grupo ainda não disse como planeia cumpri-los.

Os receios de um cenário ao estilo do Lehman Brother, cuja falência precipitou a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, enviaram os mercados mundiais a mergulhar nos últimos dias.

Todos os olhos estão postos no governo chinês, que não disse se pretende salvar o grupo privado.

