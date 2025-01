De acordo com os dados do serviço europeu de estatísticas, no quarto trimestre de 2024, o PIB aumentou 0,9% na área do euro face ao período homólogo, tendo-se mantido estável na comparação trimestral.

A economia do conjunto dos 27 Estados-membros, por seu lado, avançou, entre outubro e dezembro de 2024, 1,1% na comparação homóloga e 0,1% face ao trimestre anterior.

Entre os países da zona euro, Portugal apresentou, no quarto trimestre de 2024, o terceiro maior crescimento homólogo do PIB (2,7%), depois da Lituânia (3,6%) e da Espanha (3,5%) e o maior na variação trimestral (1,5%), seguido pela Lituânia (0,9%) e da Espanha (0,8%).

As economias da Alemanha e da Áustria foram as que mais recuaram na variação homóloga (-0,2%), seguidas da Estónia (-0,1%).

Entre outubro de dezembro de 2024, as maiores quebras trimestrais do PIB observaram-se na Irlanda (-1,3%), Alemanha (-0,2%) e França (-0,2%).

Refira-se que a maior economia europeia, a alemã, registou variações negativas em todos os trimestres de 2024: -0,1%, -0,2%, -0,3% e -0,2%.

