O representante de Portugal no Conselho de Administração da Europol, Veríssimo Santos Milhazes, foi hoje ouvido, a pedido do PS, numa audição conjunta das comissões de Assuntos Europeus e dos Assuntos Constitucionais sobre as "principais linhas de atuação" da agência e o impacto das propostas de alteração ao seu regulamento.

Santos Milhazes explicou que o centro europeu do crime económico e financeiro, onde trabalham cinco portugueses, "poderá ter alguma intervenção no sentido de monitorizar" como vão ser desenvolvidos estes planos em Portugal e nos outros Estados-membros, "mas sem qualquer tipo de competência ou intervenção".

O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) terá 7.700 milhões de euros de apoios dedicados às empresas, de acordo com o Programa de Estabilidade (PE) aprovado em abril no Conselho de Ministros.

Estão previstos 5.000 milhões de euros de apoios diretos às empresas e 2.700 milhões de apoios indiretos, a executar até 2026, no âmbito do PRR.

NS (JE) // SF

Lusa/fim