"Não haverá um fim concreto ou abrupto das medidas [adotadas temporariamente por causa da crise novo coronavírus] e, em geral, a política orçamental continuará a apoiar a economia", garantiu Paschal Donohoe.

Falando aos jornalistas em Berlim, no final da primeira reunião presencial do Eurogrupo desde fevereiro, dadas as restrições adotadas por causa da covid-19, o presidente da estrutura e também ministro das Finanças irlandês evitou, por essa razão, apontar uma data específica para o fim de tais apoios, entre os quais se inclui ajuda financeira para esquemas de desemprego temporários, linhas de crédito para empresas e ainda empréstimos aos países.

Também incluída está a suspensão dos limites para o endividamento dos Estados, medida que permanecerá em vigor, já que a estabilidade orçamental estará, temporariamente, dependente do reforço da recuperação, segundo anunciado pelo presidente do Eurogrupo.

Paschal Donohoe pediu, ainda assim, "máximo cuidado" aos países do euro para não prejudicarem a recuperação, avisando que é "imperativo" voltar à sustentabilidade orçamental "na altura certa".

Apesar de destacar que, em junho e julho, se verificou "um significativo relançamento da atividade económica", o responsável irlandês reconheceu que "levará tempo" até que a zona euro consiga sair da recessão.

"Será necessário trabalho para desfazer os danos causados por esta crise, mas estamos unidos no nosso compromisso de o fazer", garantiu.

Também presente na ocasião, enquanto representante no Eurogrupo do executivo comunitário, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, vincou que seria "mais perigoso" retirar o apoio às empresas e aos postos de trabalho "demasiado cedo" do que "demasiado tarde", porque isso iria sobrecarregar as finanças públicas dos países.

"A transição deste estado excecional para a nova normalidade é um desafio que requer uma boa gestão", acrescentou Paolo Gentiloni, afirmando ainda não estimar que as regras rígidas de Bruxelas para endividamento dos Estados voltem a estar em vigor já no próximo ano.

A opinião foi partilhada pelo diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade, Klaus Regling, que considerou na sua intervenção que "2021 não é o momento de regressar ao pacto orçamental".

Já a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apelou a uma retirada gradual dos estímulos aos países, advertindo que os governos devem seguir uma "política orçamental", já que a política monetária deste banco central "não é suficiente" para garantir liquidez.

ANE // FPA

Lusa/fim