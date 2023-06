Pimenta Lopes pergunta a Bruxelas que avaliação faz do processo de privatização da TAP e ao acordo que Neeleman fez com a Airbus, ao abrigo do qual o fabricante europeu de aviões, diz, terá entregado "226,75 milhões de dólares [209,94 milhões de euros ao câmbio atual] a outra sociedade de Neeleman, dinheiro depois canalizado para a Atlantic Gateway".

A verba foi depois usada "para a injeção de capital que garantiu a privatização" da TAP, argumenta ainda o eurodeputado, concluindo que "Neeleman comprou a TAP com dinheiro da TAP.

O negócio - segundo a pergunta enviada à Comissão Europeia -- "envolveu a desistência do leasing de 12 aeronaves A350 e a assinatura de um contrato para adquirir 53 novos aviões", pelos quais a TAP terá pagado cerca de 254 milhões de dólares (230 milhões de euros) acima do valor de mercado no 'leasing' dos novos aviões.

Pimenta Lopes questiona também o executivo comunitário sobre o "envolvimento e responsabilidades da Airbus".

A Atlantic Gateway -- consórcio de Neeleman e Humberto Pedrosa (Grupo Barraqueiro) -- foi selecionada para a privatização da TAP, em junho de 2015, tendo adquirido o controlo de 45% do capital da transportadora aérea de bandeira portuguesa.

A privatização foi revertida em 2016 pelo Governo de António Costa, com a nacionalização da TAP, que, entretanto, vai ser novamente privatizada.

