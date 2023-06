Pelas 18:02, o euro seguia a 1,0917 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0932 dólares.

O euro também recuou face ao iene, mas subiu em comparação com a libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0922 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre um mínimo de 1,0907 dólares e um máximo de 1,0941 dólares.

Os EUA e a China prometeram estabilizar as suas relações diplomáticas, afirmou hoje o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, após uma reunião em Pequim com o Presidente chinês, Xi Jinping.

"Em todas as reuniões, insisti que o contacto direto e a comunicação sustentada ao mais alto nível eram a melhor maneira de gerir as diferenças com responsabilidade e de garantir que a concorrência não se transforme em conflito", explicou Blinken, em declarações aos jornalistas no final do encontro com o líder chinês.

"Ouvi o mesmo da parte dos meus homólogos chineses. Concordamos com a necessidade de estabilizar relações", acrescentou o secretário de Estado norte-americano no segundo e último dia de uma visita oficial a Pequim.

O Presidente chinês reiterou a mensagem de a passagem de Blinken por Pequim ter permitido avanços nas relações entre os dois países, que praticamente fecharam os canais diplomáticos nos últimos meses, após Washington ter mandado abater um alegado balão de espionagem chinês que sobrevoou o território norte-americano, em fevereiro passado.

Divisas................hoje...........sexta-feira

Euro/dólar............1,0917............... 1,0932

Euro/libra............0,85448..............0,85253

Euro/iene.............154,96................155,04

Dólar/iene............141,94................141,83

PE (RJP) // EA

Lusa/Fim