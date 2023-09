Pelas 18:03 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0709 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0721 dólares.

O euro também desceu face ao iene, mas avançou relativamente à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0710 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre um mínimo de 1,0686 dólares e um máximo de 1,0732 dólares.

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram hoje a imposição de sanções económicas a 11 alegados cibercriminosos, residentes na Rússia e membros do grupo Trickbot, vários elementos do qual foram alvo de sanções semelhantes em fevereiro.

"A Rússia é há muito tempo um refúgio para os cibercriminosos, em particular do grupo Trickbot", indicou o Departamento do Tesouro norte-americano num comunicado.

As 11 pessoas visadas por estas sanções económicas são administradores, analistas e programadores informáticos, especificou.

O grupo Trickbot é acusado de ter, no pico da pandemia de covid-19, em 2020, atacado hospitais e centros de saúde nos Estados Unidos da América (EUA) e ter instalado 'ransomware' (um 'software' malicioso que sequestra dados para depois cobrar pelo acesso) em três estabelecimentos médicos do Minnesota, perturbando o funcionamento das suas redes informáticas e telefónicas e desencadeando um desvio de ambulâncias, sublinhou o Departamento do Tesouro norte-americano (equivalente ao Ministério das Finanças).

Também hoje, o Departamento do Trabalho norte-americano (DOL, na sigla em inglês) anunciou que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA recuaram para 216.000 na semana terminada em 02 de setembro, menos 13.000 do que na semana anterior.

O nível registado na semana passada é o mais baixo desde fevereiro.

A média móvel das últimas quatro semanas ficou em 229.500, uma redução de 8.500.

Divisas................hoje............quarta-feira

Euro/dólar............1,0709................1,0721

Euro/libra............0,85807..............0,85754

Euro/iene.............157,56................158,22

Dólar/iene............147,14................147,59

