Pelas 18:07 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1168, quando na segunda-feira, pela mesma hora negociava a 1,1174 dólares.

O euro também recuou em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,1162 dólares.

Na semana passada, o euro ultrapassou a barreira dos 1,12 dólares, um máximo desde julho de 2023, impulsionado com a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana baixe as taxas de juro em setembro.

Os analistas do banco alemão Helaba, citados pela agência EFE, esperam que a Fed corte as taxas de juro em 25 pontos base no próximo mês.

Já hoje, o Destatis, gabinete de estatísticas da Alemanha, indicou que o Produto Interno Bruto (PIB) do país teve, no segundo trimestre, uma contratação de 0,1% relativamente aos primeiros três meses do ano.

Divisas...............hoje.............segunda-feira

Euro/dólar............1,1168............ 1,1174

Euro/libra...........0,84370.......... 0,84631

Euro/iene...........160,95.............. 161,40

Dólar/iene..........144,11............. 144,44

PE // CSJ

Lusa/Fim