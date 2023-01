Às 18:17 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0819 dólares, quando na terça-feira seguia a 1,0801 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0839 dólares.

O índice de preços no produtor recuou 0,5% em dezembro em relação a novembro, muito mais do que era esperado pelos economistas, que antecipavam um recuo de 0,1%. A subida dos preços foi de 6,2% na comparação homóloga, o ritmo mais moderado desde março de 2021.

Também nos Estados Unidos, as vendas a retalho caíram 1,1% em dezembro comparativamente ao mês anterior.

Com a desaceleração da inflação registada nos últimos meses, espera-se que a Reserva Federal abrande as subidas das taxas de juro, que no último ano apoiaram a valorização do dólar.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0819..................1,0801

Euro/libra............0,87611................0,88118

Euro/iene.............138,64..................137,99

Dólar/iene............128,14..................127,75

EO // MSF

Lusa/fim