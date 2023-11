Às 18.00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0938 dólares, acima do valor registado na sexta-feira à mesma hora (1,0890 dólares).

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0928 dólares.

Os mercados antecipam que a Fed tenha terminado o ciclo de subida das taxas de juro, com o abrandamento da inflação e o arrefecimento do mercado laboral, por isso a rentabilidade da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos tem vindo recuar para 4,5%, quando em meados de outubro estava em 5%.

A tolerância ao risco também tem impulsionado a compra de euros.

Na Alemanha, maior economia da zona euro, o Bunsdesbank (banco central alemão) indicou hoje que prevê uma contração da economia no quarto trimestre e um regresso ao crescimento no início de 2024, embora a um nível fraco durante algum tempo.

O governador do Banco Nacional da Bélgica, Pierre Wunsch, disse hoje que é possível que o BCE volte a subir as taxas de juro.

Divisas................hoje.............sexta-feira

Euro/dólar............1,0938.................1,0890

Euro/libra............0,87498...............0,87575

Euro/iene.............162,26.................163,03

Dólar/iene............148,35.................149,71

EO // MSF

Lusa/fim