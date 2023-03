Às 18:12 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0874 dólares, mas chegou a atingir 1,0930 dólares. Na quarta-feira, antes de serem anunciadas as decisões da Fed, o euro negociava a 1,0796 dólares.

O banco central norte-americano anunciou na quarta-feira ao fim da tarde que decidiu subir as taxas de juro em 25 pontos, com o objetivo de travar a inflação, mas avisou que a turbulência no setor bancário pode vir a penalizar a economia.

Hoje, o Banco de Inglaterra também anunciou uma subida de 25 pontos base nas suas taxas de juro, para 4,25%, a décima primeira subida consecutiva para conter a inflação.

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou as suas taxas de juro em 50 pontos na semana passada, passando a principal taxa de refinanciamento para 3,5%.

Divisas................hoje.............quarta-feira

Euro/dólar............1,0874..................1,0796

Euro/libra............0,88382................0,88198

Euro/iene.............142,18..................143,17

Dólar/iene............130,75..................132,62

EO // EA

Lusa/fim