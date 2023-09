Pelas 18:13 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0672 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0649 dólares.

O euro também avançou relativamente à libra e ao iene.

O BCE fixou a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,0658 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre um mínimo de 1,0634 dólares e um máximo de 1,0687 dólares.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) prometeu hoje uma inflação abaixo dos 2% "em tempo útil", sem comprometer-se relativamente à subida das taxas de juro, e notou que o crescimento fraco da zona euro "não é recessão".

"Queremos regressar ao nosso objetivo de médio prazo de 2% [de taxa de inflação] e voltaremos a esse objetivo e em tempo útil", declarou Christine Lagarde, em conferência de imprensa após a reunião informal dos ministros europeus das Finanças, na cidade espanhola de Santiago de Compostela no âmbito da presidência de Espanha do Conselho da UE

Um dia após uma nova subida, a responsável vincou: "A nossa missão é a estabilidade dos preços, a nossa luta é contra a inflação e o nosso principal instrumento, nestas circunstâncias, são as taxas de juro, por isso [...] decidimos aumentar novamente as taxas de juro em 25 pontos de base para reforçar os progressos no sentido de atingir o nosso objetivo e vencer a batalha contra a inflação".

Esta quinta-feira, o BCE anunciou uma nova subida das três taxas de juro diretoras em 25 pontos base.

No comunicado divulgado após a reunião de política monetária do Conselho de Governadores, o BCE informa que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito serão aumentadas para 4,50%, 4,75% e 4,00%, respetivamente, com efeitos a partir de 20 de setembro de 2023.

Esta foi a décima subida consecutiva das taxas de juro pelo banco central, que aumentou as taxas de juro em 450 pontos base desde julho do ano passado, o ciclo de subida mais rápido da história da zona euro.

Divisas................hoje............quinta-feira

Euro/dólar............1,0672................1,0649

Euro/libra............0,86089..............0,85774

Euro/iene.............157,76................156,79

Dólar/iene............147,80................147,24

PE (ANE/AAT) // JNM

Lusa/Fim