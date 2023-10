Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0584 dólares, quando na segunda-feira seguia a 1,0547 dólares.

As vendas a retalho subiram em setembro 0,7% em relação a agosto, mais do que era esperado, indicou hoje o Departamento do Comércio.

Além disso, os números relativos aos dois meses anteriores, julho e agosto, foram revistos em alta.

Após a divulgação destes dados, que mostram a resiliência da economia norte-americana, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 4,84% e aumentavam os receios de uma nova subida das taxas de juro pela Reserva Federal (Fed).

Na Alemanha, a confiança dos investidores aumentou fortemente em outubro, uma vez que os especialistas financeiros esperam que a inflação diminua e que as taxas de juro a curto prazo se mantenham estáveis na zona euro.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0569 dólares.

Divisas................hoje...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0584.................1,0547

Euro/libra............0,86751...............0,86449

Euro/iene.............158,49.................157,77

Dólar/iene............149,74.................149,59

