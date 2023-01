Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0888 dólares, quando na sexta-feira à mesma hora negociava a 1,0871 dólares.

Ao longo da sessão, o euro negociou entre 1,0847 e 1,0919 dólares e a sua subida foi atribuída a declarações de vários membros do Banco Central Europeu (BCE), como o presidente do banco central holandês, Klaas Knot, e o governador do Banco Nacional da Eslováquia, Peter Kazimir, a favor de novas subidas das taxas de juro de 50 pontos bases nas reuniões de fevereiro e março.

O presidente do banco central grego, Yannis Stournaras, considerou que as subidas devem ser mais graduais devido ao abrandamento do crescimento económico.

Divisas................hoje..............sexta-feira

Euro/dólar............1,0888..................1,0871

Euro/libra............0,87942................0,87650

Euro/iene.............141,61..................140,26

Dólar/iene............130,09..................129,03

EO // CSJ

Lusa/fim