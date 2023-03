Às 17:20 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0796 dólares, quando na terça-feira ao fim da tarde negociava a 1,0764 euros.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0785 dólares.

As atenções estão centradas na Fed, que termina a sua reunião de política monetária de dois dias e deverá anunciar em breve se sobe as taxas de juro, numa altura em que a confiança parece ter regressado aos mercados após duas semanas de turbulência no setor da banca.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou hoje, numa conferência em Frankfurt, que a entidade não se compromete previamente quanto a futuras subidas das taxas de juro.

O BCE aumentou as taxas de juro em 50 pontos na semana passada, passando a principal taxa de refinanciamento para 3,5%.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0796..................1,0764

Euro/libra............0,88198................0,88215

Euro/iene.............143,17..................142,55

Dólar/iene............132,62..................132,44

