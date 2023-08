Às 17:55 (hora de Lisboa) o euro negociava a 1,0918 dólares, quando na segunda-feira seguia a 1,0929 dólares.

O Departamento do Comércio anunciou hoje que as vendas a retalho subiram 0,7% em julho nos Estados Unidos, em comparação com o mês anterior, o que indica que o consumo permanece sólido.

Com estes dados mantém-se a incerteza sobre se a Reserva Federal (banco central norte-americano) subirá de novo em setembro as taxas de juro para travar a inflação.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0926 dólares.

Divisas................hoje...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0918................1,0929

Euro/libra............0,85784..............0,86069

Euro/iene.............158,90................158,77

Dólar/iene............145,54................145,28

EO //VAM

Lusa/fim