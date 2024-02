Às 17:35 (hora de Lisboa) o euro seguia a 1,0827 dólares, quando na quinta-feira negociava a 1,0821 dólares.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, defendeu hoje que o Conselho "tem de estar mais confiante" no abrandamento da inflação para poder baixar taxas de juro, apesar dos "números encorajadores" sobre os salários.

"Os números relativos aos salários no quarto trimestre são obviamente encorajadores. Mas, como dissemos na nossa declaração de política monetária, o Conselho do BCE precisa de estar mais confiante de que o processo de abrandamento de inflação que estamos a observar será sustentável e nos levará ao objetivo de 2% a médio prazo", afirmou Lagarde, que falava no final de uma reunião informal dos ministros das Finanças da zona euro.

O presidente do Bundesbank, Joachin Nagel, afirmou, por seu lado, que é demasiado cedo para baixar as taxas de juro, já que as perspetivas sobre a inflação não são claras, apesar de considerar que seria "muito tentador" fazê-lo.

Em conferência de imprensa para apresentação das contas do banco central alemão, Nagel pediu que se evite vacilações na política monetária.

