Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0725 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0751 dólares.

No entanto, o euro subiu em comparação com a libra e com o iene.

O BCE fixou a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,0713 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre um mínimo de 1,0706 dólares e um máximo de 1,0761 dólares.

O BCE reúne-se na quinta-feira para decidir se vai fazer uma pausa nas subida das taxas de juro ou avançar com novo aumento.

Também hoje foi divulgado que a confiança dos investidores aumentou ligeiramente na Alemanha, em setembro, porque os especialistas financeiros esperam taxas de juro estáveis nos EUA e na zona euro, bem como uma política monetária menos restritiva na China.

O Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança dos investimentos melhorou em setembro em 0,9 pontos, para menos 11,4 pontos.

Mas a avaliação da situação atual piorou acentuadamente em setembro, ao descer para menos 79,4 pontos, um mínimo de três anos e menos 8,1 pontos do que no mês anterior.

Divisas................hoje...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0725................1,0751

Euro/libra............0,85946..............0,85857

Euro/iene.............157,83................157,48

Dólar/iene............147,17................146,48

